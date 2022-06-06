توقيع اتفاقية مشتركة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في لبنان

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم في تصريح صحفي أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين في منطقة عكار وريفها والمواطنين اللبنانيين بالمجان وفق معايير صحيحة وتجويدها، وتطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات، ودعم برامج وطنية موجودة مثل السل والـ HIVSTI المتعلقة بالأمراض المُعدية وسرعة رصدها وإحالتها لجهة الاختصاص، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، والتوعية والتثقيف الصحي والتغذوي، وتعزيز النظافة الشخصية والعامة والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية.