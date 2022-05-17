توقيع مذكرة تفاهم بين "التعاون الرقمي" والمنظمة العالمية لتوحيد بيئة الاتصالات

يأتي انضمام مجموعة stc كمراقب رسمي وتوقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية "GSMA" بالتزامن مع اليوم العالمي للاتصالات، ويمثل ذلك خطوة مهمة في الحركة العالمية نحو تمكين ازدهار رقمي للجميع، وستركز الشراكات على توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الاتصالات وصقل مهارات الشباب ودعم رياديي الأعمال حتى يتمكنوا من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.