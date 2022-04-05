توقيع مذكرة تفاهم بين سدايا وشركة البحر الأحمر للتطوير

وتضع هذه الشراكة حجر الأساس للابتكارات في مجال التكنولوجيا الذكية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، كما تعمل على التعاون في مجالات الحكومة الرقمية، وتعزيز التعاون التقني بين الطرفين، وتقديم التدريب والتطوير والاستشارات في مجال البيانات وتقنية المعلومات، وسيعمل الطرفان على المساهمة في تعزيز الانجازات المشتركة داخل المملكة وخارجها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.