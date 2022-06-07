توقيع مذكرة تفاهم بين شؤون الحرمين والمواصفات والمقاييس لتعزيز الجودة والخدمات

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الإسهام في التأكد من اعتمادية المواصفات القياسية للأنظمة الكهروميكانيكية الموجودة ضمن النطاق الجغرافي للحرمين الشريفين، والعمل على إنشاء منهجية معتمدة لإدارة المخاطر المهنية، والتعاون في تطبيق عدد من المواصفات القياسية السعودية، والمشاركة في الفِرَق الفنية واللجان لاستحداث وإصدار مواصفات ومقاييس وأنظمة وأدلة للجودة خاصة للمرافق وفق النموذج الوطني الدولي، والاستفادة من دعم الهيئة في اقتراح المواصفات السعودية المطابقة للأعمال والخدمات التي تقدّمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.