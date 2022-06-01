توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة شلهوب وجامعة دار الحكمة

من جهتها، قالت الدكتورة عبير الدغيثر، رئيسة جامعة دار الحكمة: "انطلاقًا من رؤية جامعة دار الحكمة المتمحورة حول إعداد مستقبل واعد للأجيال القادمة من خلال تخريج قائدات ورائدات منجزات، فإننا نفخر بهذه الشراكة مع مجموعة شلهوب والتي ستساهم في تحقيق تطلّعاتنا المشتركة".