توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة شلهوب وجامعة دار الحكمة

وقّعت مجموعة شلهوب مذكرة تفاهم مع جامعة دار الحكمة؛ لدعم المواهب المحلية الشابة في المملكة العربية السعودية، وإثراء مهاراتها وإمكاناتها.
وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام المجموعة بدورها الفاعل في تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على العمل، وإيجاد فرص وظيفية تُحقق طموحاتهم.
ويشمل هذا التعاون تنظيم مجموعة من ورش العمل، وجلسات الإرشاد والتدريب، وغيرها من الأنشطة الرامية إلى تحسين القدرات الأكاديمية والإبداعية للشباب، بما يتماشى مع رسالة قسم التطوير الطلابي والخدمات المهنية في دار الحكمة.
وقد دُشنت هذه الشراكة خلال معرض Fashion Revival الذي عُقد في الجامعة يومي 25 و26 مايو احتفاءً بتخريج طالبات تصميم الأزياء، حيث شارك موظفو مجموعة شلهوب في لجنة التحكيم.
وأُتيحت الفرصة للطلاب للمشاركة من خلال معرض امتدّ ليوم كامل وعروض تقديمية وغيرها من الأعمال التي استعرضوا فيها إمكاناتهم ومهاراتهم.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال بشار صباغ، مدير عام مجموعة شلهوب في المملكة العربية السعودية: "تلتزم مجموعتنا بدفع عجلة التوطين وتعزيز تطوير المواهب والكفاءات الواعدة بالإضافة إلى إطلاق المنصات التعليمية التي تستهدف فئات الشباب".
وأضاف: "نحن نؤمن بأن هذه الشراكة مع جامعة دار الحكمة ستُتيح لنا الفرصة لمشاركة خبراتنا للارتقاء بمهارات الشباب السعودي وتطوير إمكاناته المهنية، كما ستُثري في الوقت نفسه مجموعة المواهب لدينا باعتبارنا حاصلين على شهادة أفضل بيئة عمل في المملكة".
من جهتها، قالت الدكتورة عبير الدغيثر، رئيسة جامعة دار الحكمة: "انطلاقًا من رؤية جامعة دار الحكمة المتمحورة حول إعداد مستقبل واعد للأجيال القادمة من خلال تخريج قائدات ورائدات منجزات، فإننا نفخر بهذه الشراكة مع مجموعة شلهوب والتي ستساهم في تحقيق تطلّعاتنا المشتركة".
وأضافت: يُجسد مشروع تخرّج تصميم الأزياء ومعرض Fashion Revival نقطة البداية للعديد من المشاريع الرامية إلى تمكين الشباب وتوجيههم لخوض مساراتهم المهنية".