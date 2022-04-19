توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج تنمية التصدير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي عن سعادته بتوقيع اتفاق مذكرة التفاهم، التي تأتي ضمن توجُّه البنك لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في السعودية، وتبادل الخبرات من المؤسسات التمويلية والائتمانية المحلية والدولية؛ لدعم وتنويع المنتجات التمويلية، وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة للعملاء، ومنهم قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تمثل أكثر من 5142 % ضمن قائمة عملاء البنك، وتمكن البنوك السعودية من دعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها، وزيادة الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع الاقتصاد البديل كهدف استراتيجي لدى الدولة، يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتطلعاتها لتصدير المزيد من المنتجات السعودية غير النفطية لدعم الاقتصاد السعودي.