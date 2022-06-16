توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مدينة الملك سعود الطبية وشركة فلو " Flow" للحلول الطبية

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية وشركة فلو للحلول الطبية "Flow Medical" ، الإثنين الماضي مذكرة تفاهم وتعاون في مجال إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، والرئيس التنفيذي لشركة فلو " Flow" المهندس فراس الحميّد.
وقال المدير التنفيذي المشارك لتكنولوجيا الرعاية الصحية بالمدينة المهندس عبدالله الضالع ، أن توقيع الإتفاقية مع شركة فلو "Flow" ، يهدف إلى تقديم الخدمات الإستشارية الفنية والهندسية في مجال حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية ، وتبادل الخبرات والنمو المعرفي والتقني، بالإضافة إلى تقييم النظام الحالي المتبع في إدارة التكنولوجيا الطبية بالمدينة، ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، ووضع الخطط والدورات التأهيلية اللازمة ، لتطبيق النظم الفنية والإدارية المحدثة ، ومراقبة أداء وفعالية الانتقال والتطبيق لإنجاز المشروع.
وأوضح مدير عام التخطيط والمشاريع بشركة فلو "Flow" المهندس فهد العتيق أن هذه الاتفاقية تُعد نواة لشراكة استراتيجية بإذن الله ، طويلة الأمد مع مدينة الملك سعود الطبية ، حيث تصنف المدينة ضمن أكبر وأعرق مقدمي الرعاية الصحية بالمنطقة. مشيراً في الوقت نفسه إلى التزام شركة فلو للحلول الطبية " "Flow Medicalبدعمها المستمر لبرنامج التحول الوطني الصحي ورؤية المملكة 2030 ، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مقدمي الرعاية الصحية بالقطاعين العام والخاص.