توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مدينة الملك سعود الطبية وشركة فلو " Flow" للحلول الطبية

وقال المدير التنفيذي المشارك لتكنولوجيا الرعاية الصحية بالمدينة المهندس عبدالله الضالع ، أن توقيع الإتفاقية مع شركة فلو "Flow" ، يهدف إلى تقديم الخدمات الإستشارية الفنية والهندسية في مجال حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية ، وتبادل الخبرات والنمو المعرفي والتقني، بالإضافة إلى تقييم النظام الحالي المتبع في إدارة التكنولوجيا الطبية بالمدينة، ومقارنته بأفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، ووضع الخطط والدورات التأهيلية اللازمة ، لتطبيق النظم الفنية والإدارية المحدثة ، ومراقبة أداء وفعالية الانتقال والتطبيق لإنجاز المشروع.