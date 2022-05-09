توقيع 35 اتفاقية خلال اليوم الثاني من المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم

ويأتي أبرزها: توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة تبوك وشركة one web البريطانية، وعدد من البرامج التنفيذية لجامعة الأميرة نورة بالتعاون مع جامعات بريطانية عدة، منها جامعتا إكستير وستراثكلايد، إلى جانب جامعة غلاسكو، وبرنامج ماجستير العلوم في الطاقة والابتكار مع جامعة سوانزي، وصولاً لعدد من الجامعات والجهات المحلية، إلى جانب توقع جامعة تبوك مذكرة تعاون مع شركة زين السعودية، وتوقيع الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرتَي تفاهم، الأولى مع جامعة جازان، والثانية مع جامعة القصيم.