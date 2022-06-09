"تويتر للأعمال" تختار المحافظ العقارية ضمن قائمة أفضل الشركات العقارية الناجحة على تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اختارت شركة تويتر للأعمال شركة المحافظ العقارية ضمن قائمة أفضل الشركات العقارية الناجحة على تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن الدليل المختصر الذي نشرته تويتر في الأيام القليلة الماضية، حيث يشمل الدليل أحدث الرؤى حول محادثة العقارات على تويتر، ونماذج لأفضل التغريدات والإعلانات الملهمة من العلامات التجارية التي تحقق نجاحًا على تويتر.
وقد جاء اختيار تويتر للأعمال لإحدى تغريدات المحافظ العقارية كنموذج يحتذى ضمن إطار نصائح النجاح لمستخدمي منصة تويتر للأعمال، حيث جاءت التغريدة كأفضل مثال على أهمية الاختصار في النص وأسلوب التغريدة ووضوح الرسالة، مع تفعيل استخدام تصميم الصورة التفاعلي المرفق مع التغريدة والنقر عليها، للوصول لكافة التفاصيل بشكل أسهل وأسرع.
وحول هذا الاختيار يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي للمحافظ العقارية: "نعتز بهذا الاختيار من شركة تويتر للأعمال الذي يدل على مدى الاحترافية العالية الذي تنتهجه المحافظ العقارية في كافة حملاتها التسويقية، كما أعتبر هذا الاختيار ليس نجاحاً فقط للمحافظ العقارية بل هو امتداد لقيادة وريادة سوق العقار السعودي في منطقة الشرق الأوسط" وأضاف السيف: "أشكر فريق المحافظ العقارية الأسطوري على جهوده المتواصلة التي أثمرت بفضل الله وتوفيقه مجموعة من النجاحات خلال الفترة القصيرة الماضية، تمثلت في جائزة أفضل وكيل بيع وجائزة أفضل حملة تسويقية، والتغطيات الإعلامية المتميزة لإفراغ صفقة أرض شاطئ القطيف، أكبر صفقة عقارية في المملكة لهذا العام وأضخم صفقة في تاريخ المساهمات العقارية، وأخيراً وليس آخر اختيار شركة تويتر للأعمال المحافظ العقارية ضمن قائمة أفضل الشركات العقارية الناجحة على تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"