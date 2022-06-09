"تويتر للأعمال" تختار المحافظ العقارية ضمن قائمة أفضل الشركات العقارية الناجحة على تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وحول هذا الاختيار يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي للمحافظ العقارية: "نعتز بهذا الاختيار من شركة تويتر للأعمال الذي يدل على مدى الاحترافية العالية الذي تنتهجه المحافظ العقارية في كافة حملاتها التسويقية، كما أعتبر هذا الاختيار ليس نجاحاً فقط للمحافظ العقارية بل هو امتداد لقيادة وريادة سوق العقار السعودي في منطقة الشرق الأوسط" وأضاف السيف: "أشكر فريق المحافظ العقارية الأسطوري على جهوده المتواصلة التي أثمرت بفضل الله وتوفيقه مجموعة من النجاحات خلال الفترة القصيرة الماضية، تمثلت في جائزة أفضل وكيل بيع وجائزة أفضل حملة تسويقية، والتغطيات الإعلامية المتميزة لإفراغ صفقة أرض شاطئ القطيف، أكبر صفقة عقارية في المملكة لهذا العام وأضخم صفقة في تاريخ المساهمات العقارية، وأخيراً وليس آخر اختيار شركة تويتر للأعمال المحافظ العقارية ضمن قائمة أفضل الشركات العقارية الناجحة على تويتر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"