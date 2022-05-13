"تويتر" يتَّشح بالسواد.. كيف نعى السعوديون رئيس دولة الإمارات الراحل؟

نعى السعوديون رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، واتّشح "تويتر" باللون الأسود تعبيرًا عن حزنهم لرحيل أحد رجال الإمارات المخلصين.
وأبدى السعوديون حزنهم البالغ، ومشاطرتهم إخوانهم الإماراتيين الأحزان لوفاة الرجل الذي استطاع أن يسطر بحكمته المعهودة ورؤيته الثاقبة أمجادًا تضاف إلى تاريخ الإمارات؛ ليمهد الطريق نحو استكمال مسيرة البناء التي بدأها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأعربت القيادة السعودية مُمثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم.
وارتفع أكثر من وسم يحمل اسم الإمارات والقائد الراحل للترند السعودي، وكتب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ناعيًا الراحل: "صادق التعازي لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، ولأخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد، الذي كرس عمره بخدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".
وواسى عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، دولة الإمارات قيادة وشعبًا، قائلًا: "صادق العزاء والمواساة للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائدٌ خدم أمته، وقاد مسيرة التنمية في وطنه.. أسكنه الله فسيح جناته".
فيما قدم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، التعازي للإمارات بقوله: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون. خالص التعازي لدولة الإمارات حكامًا وحكومةً وشعبًا بوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة.. والرحمة والمغفرة".
ولفتت الدكتورة سامية المعمودي إلى أن ذكرى القائد الإماراتي الراحل ستبقى في الذاكرة، قائلة: "نرحل جميعًا لكن رحيل بعضنا يختلف، وخليفة بن زايد رحمة الله عليه سيبقى في ذاكرة التاريخ. تعازينا لأهلنا في الإمارات وجعل الله مثواه الفردوس الأعلى".
وقدم الكاتب الصحفي عبدالرحمن الراشد تعازيه للشعب الإماراتي، قائلًا: "نعزي أهلنا في الإمارات في وفاة رئيسها خليفة بن زايد، تغمده الله برحمته".
فيما عبر دكتور عيسى واكد عن خاطر الشعب السعودي بقوله: "مصابكم مصابنا"، مقدمًا العزاء للقيادة والشعب الإماراتي في مصابهم الجلل.
وأبدى قائد الراليات الشهير يزيد الراجحي، عن حزنه لرحيل رئيس الإمارات: "إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص التعازي للأشقاء في دولة الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".