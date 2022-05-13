"تويتر" يتَّشح بالسواد.. كيف نعى السعوديون رئيس دولة الإمارات الراحل؟

وارتفع أكثر من وسم يحمل اسم الإمارات والقائد الراحل للترند السعودي، وكتب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ناعيًا الراحل: "صادق التعازي لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة، ولأخي سمو الشيخ عبدالله بن زايد في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد، الذي كرس عمره بخدمة وطنه وشعبه والأمتين العربية والإسلامية. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".