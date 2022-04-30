تويتر يسجل 47 مليون تغريدة متعلقة برمضان و"السعودية" تتصدر و"الهلال" يسيطر

أكثر الوسوم المرتبطة برمضان تداولًا حول العالم:

#رمضان

#Ramadan

#إفطار

#العشر_الأواخر

وشارك "تويتر" أيضًا بعض أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها خلال الشهر الكريم، وفي طليعتها تغريدة الملك سلمان (@KingSalman) للترحيب بقدوم الشهر الكريم وهي التغريدة الأكثر تفاعلًا حول الشهر الكريم.

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https://twitter.com/KingSalman/status/1510256092101681155

كما لاقت عدد من تغريدات لاعبي وأندية كرة القدم الذين هنّأوا متابعيهم بمناسبة حلول الشهر، تفاعلًا واسعًا:

- تمنى نجم الكرة المصري محمد صلاح @MoSalah لمتابعيه شهرًا كريمًا.

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https://twitter.com/MoSalah/status/1509995088910426121

- كما تمنى لاعب كرة القدم بول بوغبا @paulpogba لإخوته وأخواته المسلمين شهر رمضان مباركًا.

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https://twitter.com/paulpogba/status/1509980567009378313

- وكذلك فعل النجم الألماني مسعود أوزيل @MesutOzil1088.

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https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1509997718973865988

وأخيرًا، لاقى فيديو نشره نادي الهلال السعودي @Alhilal_FC يظهر فيه لاعبو الفريق وهم يتمنون لمتابعيه شهرًا مباركًا، تفاعلًا واسعًا.

TWEET SCREENSHOT

https://twitter.com/Alhilal_FC/status/1510025225689346049

واستمرت التمنيات الرمضانية في كونها الأكثر تداولًا بين رواد تويتر؛ حيث شملت أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها:

- أعربت عائشة @mayb3aisha عن أملها في العمل على تطوير نفسها خلال الشهر الفضيل

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https://twitter.com/mayb3aisha/status/1509305820311400454

- شاركت أفروز الفؤاد @iamafroze صورة رمضانية من مصر

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https://twitter.com/iamafroze/status/1511009584344809472

- شارك صلاح الغيدان @salahalghaydan مقطع فيديو يظهر والده والأجواء الرمضانية في المنزل.

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https://twitter.com/salahalghaydan/status/1512452161548001286

وككل عام، استقطبت المسلسلات الرمضانية اهتمام رواد تويتر في المنطقة، وفيما يلي أكثر وسوم المسلسلات الأكثر تداولًا:

#العاصوف3

#استوديو22

#منهو_ولدنا

#رامز_موفي_ستار

#الاختيار3

#جزيرة_غمام

#الكبير_أوي6

#شباب_البومب10

#من_شارع_الهرم_إلى

#المشوار

وانعكس شغف الناس بالمسلسلات التلفزيونية في رمضان على تغريداتهم؛ حيث توجهوا إلى تويتر لمشاركة تعليقاتهم وآرائهم، ومناقشة برامجهم وشخصياتهم المفضلة. وفيما يلي بعض أكثر التغريدات تفاعلًا حول المسلسلات الرمضانية:

- محادثة إبراهيم الحجاج مع تركي آل الشيخ الذي قال إنه يشبهه في بوستر مسلسل #منهو_ولدنا

https://twitter.com/Barmz_alHajjaj/status/1516078418101686276

- تعليق رانيا يوسف على مشاركتها في برنامج #رامز_موفي_ستار

https://twitter.com/RaniahYousief/status/1512483105965236227

- تغريدة نور النبوي عن مسلسل #راجعين_يا_هوى

https://twitter.com/nourelnabawy1/status/1515400537344290820

- طلب الفنان فيصل العيسى من متابعيه إبداء آرائهم في حلقة من #شباب_البومب

https://twitter.com/faisalalesaa/status/1511378094078234628

- منشور للفنانة هدى حسين حول مسلسل #من_شارع_الهرم_إلى

https://twitter.com/hudahussain_8/status/1510636940487532548

- شاركت الفنانة ريم مصطفى صورة لشخصيتها في #سوتس_بالعربي

https://twitter.com/ReemMoustafa/status/1516904575764242433

- تغريدة للفنان إبراهيم الحجاج حول موعد بث مسلسل #رشاش

https://twitter.com/Barmz_alHajjaj/status/1516558954242973701

- تهنئة الإعلامي والممثل أكرم حسني لأحمد مكي على نجاح مسلسله #الكبير_أوي6

https://twitter.com/AkramHosny/status/1512186898260897792

يجدر بالذكر أن "تويتر" كان قد أطلق عددًا من الرموز التعبيرية الخاصة بالشهر الفضيل والتي تظهر عند استخدام وسوم معينة بسبع لغات: الإنجليزية، والعربية، والماليزية، والتايلاندية، والإندونيسية، والهندية، والإسبانية. وتظهر الوسوم التالية بالعربية والإنجليزية رمز الهلال:

#رمضان

#رمضان كريم

#رمضان مبارك

Ramadan#

RamadanKareem#

RamadanMubarak#

وتكشف الوسوم التالية رمز فانوس رمضان:

#فانوس

#فانوس_رمضان

#فوانيس_رمضان

#فوانيس

RamadanLanterns#

RamadanLantern#

وأخيرًا، يظهر رمز تعبيري لكوب لبن وتمر إشارة للإفطار أو السحور عند استخدام إحدى الوسوم التالية:

#إفطار رمضان

#إفطار

#افطارًا شهيًا

#فطور_رمضان

#فطور

#سحور

#سحور رمضان

IftarRamadan#

Iftar#

Suhur#

SuhurRamadan#

Suhoor#

Sahur#

Suhour#

ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، سيظهر للمغردين رمز الهلال عند التغريد بالوسوم التالية خلال فترة العيد:

#عيد_الفطر

#عيد_مبارك

#كل_عام_وأنتم_بخير

#العيد

EidalFitr#

HappyEid#

EidMubarak#

Eid#