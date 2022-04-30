تويتر يسجل 47 مليون تغريدة متعلقة برمضان و"السعودية" تتصدر و"الهلال" يسيطر

سجل تويتر أكثر من 47 مليون تغريدة متعلقة برمضان خلال الشهر المبارك، بزيادةٍ نسبتها 31٪ عن الفترة نفسها للعام السابق؛ الأمر الذي يعكس مكانة تويتر لدى مرتاديه كمنصة للاطلاع على الأحداث والمستجدات بصورة فورية. ومثل كل عام، يقصد الكثيرون "تويتر" لمتابعة المحادثات والمواضيع التي تهمهم خلال رمضان والتي تتنوع بين الإيمانيات والروحانيات والطعام والبرامج الترفيهية والمسلسلات وغيرها.
وفي ما يلي ملخصٌ لبعض الإحصائيات والتغريدات التي نشرها تويتر حول رمضان في المنطقة:
الدول التي شهدت أكبر عدد من المحادثات المرتبطة برمضان في المنطقة:
السعودية
مصر
الكويت
الإمارات
عمان
وجرى تغريد الرمز المستخدم في السلام على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) نحو ٤ ملايين مرة؛ في حين تضمنت أكثر الرموز التعبيرية المتعلقة بشهر رمضان استخدامًا ما يلي:
🌙 (الهلال)
🙏 (يدان أثناء الصلاة)
🕌 (رمز تعبيري لمسجد)
🤲 (رفع اليدين في وضعية الدعاء)
أكثر الوسوم المرتبطة برمضان تداولًا حول العالم:
#رمضان
#Ramadan
#إفطار
#العشر_الأواخر
وشارك "تويتر" أيضًا بعض أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها خلال الشهر الكريم، وفي طليعتها تغريدة الملك سلمان (@KingSalman) للترحيب بقدوم الشهر الكريم وهي التغريدة الأكثر تفاعلًا حول الشهر الكريم.
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https://twitter.com/KingSalman/status/1510256092101681155
كما لاقت عدد من تغريدات لاعبي وأندية كرة القدم الذين هنّأوا متابعيهم بمناسبة حلول الشهر، تفاعلًا واسعًا:
- تمنى نجم الكرة المصري محمد صلاح @MoSalah لمتابعيه شهرًا كريمًا.
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https://twitter.com/MoSalah/status/1509995088910426121
- كما تمنى لاعب كرة القدم بول بوغبا @paulpogba لإخوته وأخواته المسلمين شهر رمضان مباركًا.
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https://twitter.com/paulpogba/status/1509980567009378313
- وكذلك فعل النجم الألماني مسعود أوزيل @MesutOzil1088.
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https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1509997718973865988
وأخيرًا، لاقى فيديو نشره نادي الهلال السعودي @Alhilal_FC يظهر فيه لاعبو الفريق وهم يتمنون لمتابعيه شهرًا مباركًا، تفاعلًا واسعًا.
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https://twitter.com/Alhilal_FC/status/1510025225689346049
واستمرت التمنيات الرمضانية في كونها الأكثر تداولًا بين رواد تويتر؛ حيث شملت أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها:
- أعربت عائشة @mayb3aisha عن أملها في العمل على تطوير نفسها خلال الشهر الفضيل
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https://twitter.com/mayb3aisha/status/1509305820311400454
- شاركت أفروز الفؤاد @iamafroze صورة رمضانية من مصر
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https://twitter.com/iamafroze/status/1511009584344809472
- شارك صلاح الغيدان @salahalghaydan مقطع فيديو يظهر والده والأجواء الرمضانية في المنزل.
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https://twitter.com/salahalghaydan/status/1512452161548001286
وككل عام، استقطبت المسلسلات الرمضانية اهتمام رواد تويتر في المنطقة، وفيما يلي أكثر وسوم المسلسلات الأكثر تداولًا:
#العاصوف3
#استوديو22
#منهو_ولدنا
#رامز_موفي_ستار
#الاختيار3
#جزيرة_غمام
#الكبير_أوي6
#شباب_البومب10
#من_شارع_الهرم_إلى
#المشوار
وانعكس شغف الناس بالمسلسلات التلفزيونية في رمضان على تغريداتهم؛ حيث توجهوا إلى تويتر لمشاركة تعليقاتهم وآرائهم، ومناقشة برامجهم وشخصياتهم المفضلة. وفيما يلي بعض أكثر التغريدات تفاعلًا حول المسلسلات الرمضانية:
- محادثة إبراهيم الحجاج مع تركي آل الشيخ الذي قال إنه يشبهه في بوستر مسلسل #منهو_ولدنا
https://twitter.com/Barmz_alHajjaj/status/1516078418101686276
- تعليق رانيا يوسف على مشاركتها في برنامج #رامز_موفي_ستار
https://twitter.com/RaniahYousief/status/1512483105965236227
- تغريدة نور النبوي عن مسلسل #راجعين_يا_هوى
https://twitter.com/nourelnabawy1/status/1515400537344290820
- طلب الفنان فيصل العيسى من متابعيه إبداء آرائهم في حلقة من #شباب_البومب
https://twitter.com/faisalalesaa/status/1511378094078234628
- منشور للفنانة هدى حسين حول مسلسل #من_شارع_الهرم_إلى
https://twitter.com/hudahussain_8/status/1510636940487532548
- شاركت الفنانة ريم مصطفى صورة لشخصيتها في #سوتس_بالعربي
https://twitter.com/ReemMoustafa/status/1516904575764242433
- تغريدة للفنان إبراهيم الحجاج حول موعد بث مسلسل #رشاش
https://twitter.com/Barmz_alHajjaj/status/1516558954242973701
- تهنئة الإعلامي والممثل أكرم حسني لأحمد مكي على نجاح مسلسله #الكبير_أوي6
https://twitter.com/AkramHosny/status/1512186898260897792
يجدر بالذكر أن "تويتر" كان قد أطلق عددًا من الرموز التعبيرية الخاصة بالشهر الفضيل والتي تظهر عند استخدام وسوم معينة بسبع لغات: الإنجليزية، والعربية، والماليزية، والتايلاندية، والإندونيسية، والهندية، والإسبانية. وتظهر الوسوم التالية بالعربية والإنجليزية رمز الهلال:
#رمضان
#رمضان كريم
#رمضان مبارك
Ramadan#
RamadanKareem#
RamadanMubarak#
وتكشف الوسوم التالية رمز فانوس رمضان:
#فانوس
#فانوس_رمضان
#فوانيس_رمضان
#فوانيس
RamadanLanterns#
RamadanLantern#
وأخيرًا، يظهر رمز تعبيري لكوب لبن وتمر إشارة للإفطار أو السحور عند استخدام إحدى الوسوم التالية:
#إفطار رمضان
#إفطار
#افطارًا شهيًا
#فطور_رمضان
#فطور
#سحور
#سحور رمضان
IftarRamadan#
Iftar#
Suhur#
SuhurRamadan#
Suhoor#
Sahur#
Suhour#
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، سيظهر للمغردين رمز الهلال عند التغريد بالوسوم التالية خلال فترة العيد:
#عيد_الفطر
#عيد_مبارك
#كل_عام_وأنتم_بخير
#العيد
EidalFitr#
HappyEid#
EidMubarak#
Eid#