"تيك توك" تنقل فعاليات يوم التأسيس بالبث المباشر عبر حساب "روح السعودية"

نقلت "تيك توك" عبر حساب "روح السعودية"، بثاً حياً ومباشراً لفعاليات يوم التأسيس السعودي بجودة النقل التلفزيوني، كأولى فعاليات ترفيهية ثقافية يتم بثّها مباشرة عبر المنصة في الشرق الأوسط، نقلت خلاله عدداً من فعاليات هذه المناسبة الوطنية.

وتمكنت "تيك توك" في تعاون مع "روح السعودية" من نقل ثلاث فعاليات مصاحبة ليوم التأسيس، وهي: "مسيرة البداية، أوبريت التأسيس، عرض الضوء"، التي أقيمت جميعها في مدينة الرياض، وتعد مسيرة البداية أكبر استعراض حي من نوعه في المنطقة يحكي قصة تأسيس الدولة قبل ثلاثة قرون، ونقل البث أجواء الفعالية التي قدمت عشر مشاهد موسيقية استعراضية شارك فيها أكثر من 3500 مؤدٍ.

كما نقل البث المباشر على "تيك توك" أوبريت التأسيس الغنائي من مسرح محمد عبده بالرياض، و"عرض الضوء" الذي قدم 10 لوحات أضاءت سماء الرياض، بالألعاب النارية وأكثر من 3500 طائرة درون.

وتمكنت "تيك توك" بالشراكة مع "روح السعودية" من بث هذه الفعاليات نقلاً مباشراً بإخراج تلفزيوني احترافي كأولى فعاليات من نوعها يتم بثها على المنصة، حيث اعتاد مستخدموها على استخدام البث عبر كاميرات الهواتف الذكية.

الجدير بالذكر؛ أن "روح السعودية" هي الهوية الرسمية للسياحة السعودية التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة، وتعنى بترويج المملكة سياحياً حول العالم، كما تعد "تيك توك" منصة التواصل الاجتماعي الأسرع نمواً في المنطقة، حيث استطاعت خلال عام واحد أن تضاعف مستخدميها ثلاث مرات، لتصل إلى أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً، ولايزال "تيك توك" يجذب الملايين حول العالم، حيث يعد من أكثر التطبيقات تحميلاً من قِبل المستخدمين، متفوقاً بذلك على عمالقة التطبيقات العالمية.