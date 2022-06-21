ثنائية عربية مُذهلة.. عصر جديد وعلاقات تاريخية بين "عمّان والرياض"

فهما لا يجتمعان بالحدود البرية دون امتداد عشائري متأصّل وتقارب في العادات، وزار الأردن 1.5 مليون مواطن سعودي 2019، وعلى مستوى الاتفاقيات فقد شهدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الأردن في العام 2017، توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت العديد من مجالات التعاون بين حكومتي البلدين، والتي تهدف إلى خدمة مصالحهما المشتركة، والإسهام في رفاهية شعبيهما الشقيقين.