ثورة عقارية تلحق 400 ألف سعودي بسوق العمل.. فرص والبطالة تتراجع

وأظهر القطاع العقاري إمكانات كبيرة في توفير فرص العمل للسعوديين من الجنسين، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر؛ حيث ترجع القدرات الكبيرة التي اكتسبها القطاع العقاري في ضخ فرص العمل إلى تعدد الصناعات والمجالات المرتبطة بالتشييد والبناء، لاسيما مع الأهمية التي أولتها "رؤية 2030" لتقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة، وهو ما كان له دور في إحداث طفرة بالقطاع العقاري.