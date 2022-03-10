جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة تستعرض إحصائيات المتقدمين

وأشار إلى أن الجائزة تعد واحدة من أكثر الجوائز العالمية مشاركة بعدد الباحثين من دول مختلفة؛ حيث شارك بالدورة الأولى باحثون من 42 دولة، وبالدورة الثانية شارك فيها باحثون من 29 دولة، ومن المتوقع أن يشارك في الدورة الثالثة باحثون من أكثر من 50 دولة حول العالم، مضيفًا أن الجائزة تهدف إلى تشجيع الجهود المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى إثراء العلم والمعرفة في مجالات الإعاقة المختلفة.