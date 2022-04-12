جائزة تبوك للتميز المجتمعي.. مسار جديد في تحفيز القطاعات غير الربحية

استحدثت جائزة تبوك للتميز المجتمعي كحاضنة للتميز في القطاعات غير الربحية بالمنطقة، وبثلاثة أفرع في تميز الاستدامة المالية، والمبادرات التنموية، وفي التميز المؤسسي، وذلك بدعم واهتمام الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي أعلن بالأمس خلال رعايته لحفل يوم البِرّ السنوي، عن إطلاق الجائزة السنوية، لتنطلق معها القطاعات غير الربحية نحو الأفق البعيد الذي ترتسم معه مشارف المستقبل الخيري في ملامسة لرؤية المملكة 2030، وتحت مظلة إمارة المنطقة.