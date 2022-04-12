جائزة تبوك للتميز المجتمعي.. مسار جديد في تحفيز القطاعات غير الربحية

استحدثت جائزة تبوك للتميز المجتمعي كحاضنة للتميز في القطاعات غير الربحية بالمنطقة، وبثلاثة أفرع في تميز الاستدامة المالية، والمبادرات التنموية، وفي التميز المؤسسي، وذلك بدعم واهتمام الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي أعلن بالأمس خلال رعايته لحفل يوم البِرّ السنوي، عن إطلاق الجائزة السنوية، لتنطلق معها القطاعات غير الربحية نحو الأفق البعيد الذي ترتسم معه مشارف المستقبل الخيري في ملامسة لرؤية المملكة 2030، وتحت مظلة إمارة المنطقة.
وأشار أمين عام مركز المبادرات والمشرف العام على تنمية القطاع غير الربحي بإمارة تبوك علي آل عامر، إلى أن الجائزة تأتي ضمن الخطة التي تبنتها الإمارة لتطوير وزيادة فعالية وإسهام القطاع غير الربحي بالمجتمع، وهي خطة طموحة تهدف إلى وضع خطة لتطوير القطاع غير الربحي بمنطقة وزيادة فعاليته ومساهمته في المجتمع، وذلك بالشراكة مع فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة، ومع أعرق المؤسسات التنموية ذات الباع الطويل في مجال تطوير وتنمية القطاع غير الربحي.
وأضاف: "ستشمل الخطة وضع تقييم لأداء الجمعيات، ودراسة احتياج التوسع الكمي والنوعي فيها، وسبل تطوير أدائها في عدد من الجوانب مثل الاستدامة المالية والمبادرات وحوكمة الأعمال".
وبين أن الجهات ذات العلاقة ستستكمل اجتماعاتها لوضع كافة الترتيبات ووضع الشروط والمعايير المتعلقة بالجائزة بما يحقِّق أهدافها المنشودة، ويعود بالنَّفع والفائدة على القطاعات، لتكون رافدًا مهمًّا من الروافد التي تؤدي إلى تطوير مهارات منسوبيها، وتنمية قدراتهم للتميز في الأداء وتحقيق الجودة والإتقان في العمل حتَّى تحظى كل جهةٍ مجتهدةٍ بالفوز والتكريم بهذه الجائزة.