جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد تغيّر مسماها.. إلى "أفضل عمل متميّز في يومَي التأسيس والوطني"

تزامناً مع انطلاق احتفالات المملكة بذكرى التأسيس ٢٢ فبراير من كل عام، أعلنت أمانة جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، تغيير مسمى الجائزة إلى "جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميّز في يوم التأسيس واليوم الوطني"، التي تبلغ قيمتها مليون ريال سعودي.

يأتي تغيير مسمى الجائزة تقديراً لأهمية هذين اليومين ومكانتهما في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء وتكريماً للمتميزين والمبدعين في تقديم الأعمال التي تعبر عن سمتَي الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء.

وتهدف الجائزة إلى تكريم أفراد المجتمع الذين أسهموا في فعاليات التعبير عن الفرحة في يوم التأسيس واليوم الوطني، كما تهدف من خلال معاييرها إلى إثراء هذه المشاركات، وتعزيز آثارها؛ ليكون العام بأكمله يوماً وطنياً للبلاد.

وتعد هذه الجائزة انطلاقاً من دور الجامعة، لخدمة المجتمع ومشاركة منها في مناسبات الوطن وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات يوم التأسيس واليوم الوطني، وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع هو من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته.

وتسعى الجائزة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في هذه المناسبات وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محلياً وعالمياً.

يُذكر أن الجائزة حدّدت ٦ فروع للمنافسة في دورتها الثالثة، وهي: جائزة أفضل فيلم عن يوم التأسيس واليوم الوطني (فيلم وثائقي. فيلم قصير)، وجائزة أفضل عمل مجتمعي: وهى جائزة تمنح لأفضل عمل مجتمعي مميز تقوم به مؤسسات المجتمع أو فرد أو مجموعة من الأفراد للاحتفال بيوم التأسيس واليوم الوطني بشكل مميز أو لمساعدة بعض فئات المجتمع خلال الاحتفال مما يترك أثر واضح في المجتمع وذلك على فئتين للأفراد والمؤسسات، وجائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي: وتتكوّن من ثلاث جوائز لأفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على ثلاث فئات، كالتالي: (أفضل تغريدة في تويتر، أفضل تغطية في سناب شات، أفضل صورة في إنستجرام)، وجائزة أفضل عمل إعلامي: وهي عبارة عن ثلاث جوائز لأفضل عمل إعلامي معبر عن يوم التأسيس واليوم الوطني ومشاعر الاحتفال بها ويسهم في تعزيز الانتماء للوطن على أن يكون العمل مبدعاً ومؤثراً، وذلك على ثلاث فئات، كالتالي: (عمل صحفي، عمل تلفزيوني، عمل إذاعي)، وجائزة أفضل عمل فني مكوّنة من أربع جوائز لأفضل أعمال فنية معبرة موزعة على الفئات التالية (فن تشكيلي، مجسم، جرافيك، عرض مرئي)، وجائزة أفضل عمل أدبي: وهي عبارة عن جائزتين تمنحان لأفضل عملين على النحو التالي: (قصة قصيرة، قصيدة شعرية).

ودعت أمانة الجائزة الراغبين في المشاركة، إلى التقدم بأعمالهم المختلفة ومعرفة الشروط والضوابط كافة عبر موقع الجائزة: .https://award.pmu.edu.sa