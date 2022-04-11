جائزة خليجية في اتفاق لـ"التربية العربية" و"موهبة" لتطوير المبدعين

وقّع المذكرة من الجانبين الدكتور عبدالرحمن العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لمؤسسة "موهبة"؛ حيث تَضمنت الاتفاقية التعاونَ بين الطرفين لتنظيم مجالات البرامج الإثرائية المشتركة للطلاب والطالبات الموهوبين على مستوى الدول الأعضاء بالمكتب، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية لإعداد طلبة الدول الأعضاء المشاركين في الأولمبياد الدولية.