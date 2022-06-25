جائزة "سلطان العالمية للمياه" تُعلن أسماء الفائزين بمجالاتها الأربعة

وأشار أمين عام الجائزة الدكتور عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ، إلى أنه فاز بجائزة المياه الجوفية: الدكتورة ليندا أبريولا من جامعة براون، الولايات المتحدة الأمريكية، ومنحت الجائزة لأبحاثها الرائدة في سوائل الطور غير المائية الكثيفة السامة (DNAPLs) في المياه الجوفية، بدءًا من محاكاة مصيرها إلى الأساليب الفعالة لتنظيف المواقع الملوثة.