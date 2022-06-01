جائزة عالمية واتفاقيات وجلسات وورش في اختتام مؤتمر "الابتكار يقود التحلية" بجدة

وكان المؤتمر قد شهد في اليومين الماضيين عددًا من الجلسات والورش بمشاركة خبراء دوليين وسعوديين، بينها جلسة حوارية عن "الابتكار في العالم، ورؤية المملكة 2030"، تحدث فيها وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للابتكار الدكتور حمد البطيشان، عن أهمية تعزيز البحث والابتكار في التطوير ومواجهة التحديات، وحثّ على اغتنام الفرص التي تحقق ذلك، موضحًا أن أحد أهم أهداف رؤية 2030، تعزيز القدرة على الابتكار والتقدم المعرفي.