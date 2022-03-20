جائزة عمارة المساجد تعلن عن القائمة القصيرة للمساجد المتأهلة للدورة الرابعة

أعلنت جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد عن اثنين وعشرين (22) مسجداً تضمنتهم القائمة القصيرة للدورة الرابعة (2020-2023)، جاء ذلك بعد جلسات لجنة التحكيم الدولية التي انعقدت خلال شهر فبراير 2022 الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة المهندس المعماري راسم بدران (الأردن) وحضور أعضاء اللجنة وهم المهندس المعماري إيمري آرولات (تركيا) والمهندس المعماري كاشف شودري (بنغلاديش) والدكتور أحمد مصطفى، متخصص في الفن الإسلامي (المملكة المتحدة) والدكتور ساري حنفي متخصص في علم الاجتماع الإسلامي (فرنسا). وبلغ عدد مساجد القائمة الطويلة والتي دخلت المنافسة مائتي (200) مسجد من كافة أنحاء العالم تمت مراجعتها على مدى يومين كاملين.
وجاءت مساجد القائمة القصيرة من سبعة عشر بلداً موزعة على أربع قارات وهي على التوالي أربعة عشر مسجداً من قارة آسيا، وأربعة مساجد من قارة إفريقيا وثلاثة مساجد من أوروبا ومسجداً واحداً من أستراليا، وجاء اختيار المساجد بناء على ستة من المعايير المعمارية التي وضعتها جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد وهي علاقة المسجد مع الجوار وحداثة التصميم المعماري للمساجد، والأشكال الجديدة بالإضافة إلى الحلول الإبداعية في أنظمة الإنشاء والحلول الخضراء الصديقة للبيئة وأخيراً التكلفة الاقتصادية.
وبناءً على النظام الداخلي للجائزة سيتم تكليف عدد من المراجعين الفنيين لزيارة الاثنين والعشرين مسجداً وإعداد تقارير فنية معمارية مفصلة عنهم خلال الستة شهور المقبلة وذلك من أجل إعادة عرضها بشكل تفصيلي على لجنة التحكيم الدولية خلال اجتماعها الثاني المقبل في شهر نوفمبر 2022 في الكويت على هامش انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد.