جائزة عمارة المساجد تعلن عن القائمة القصيرة للمساجد المتأهلة للدورة الرابعة

وجاءت مساجد القائمة القصيرة من سبعة عشر بلداً موزعة على أربع قارات وهي على التوالي أربعة عشر مسجداً من قارة آسيا، وأربعة مساجد من قارة إفريقيا وثلاثة مساجد من أوروبا ومسجداً واحداً من أستراليا، وجاء اختيار المساجد بناء على ستة من المعايير المعمارية التي وضعتها جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد وهي علاقة المسجد مع الجوار وحداثة التصميم المعماري للمساجد، والأشكال الجديدة بالإضافة إلى الحلول الإبداعية في أنظمة الإنشاء والحلول الخضراء الصديقة للبيئة وأخيراً التكلفة الاقتصادية.