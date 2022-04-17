جازان.. أسراب "ببغاء البحر" تظهر بالحصيص مبشرة بمهرجان ناجح

ظهرت، صباح اليوم، أولى أسراب سمك الحريد بشاطئ الحصيص؛ حيث المقر الرسمي لمهرجان الحريد السنوي، وهو ما يُطلِق عليه أهالي جزر فرسان "السواد"؛ كناية عن مجموعات الأسماك القادمة إلى الممر الضحل؛ وهو ما يبشر بموسم ناجح وحافل للمهرجان.
وتعاملت لجنة الصيد بالمهرجان مع أسراب السمك المهاجر إلى الجزيرة عبر الشباك الخاصة، ووضعه في الموقع المخصص للصيد؛ حيث يتوقع أعضاء اللجنة توافد أسراب السمك على مدى الأيام المقبلة، حتى موعد صيد الحريد مساء الخميس القادم.
ويُعد مهرجان الحريد من أهم المهرجانات السياحية التي تنفذ بمنطقة جازان، ويحظى المهرجان باهتمام واسع من قِبَل أهالي جزر فرسان وزوارها، إلى جانب الاهتمام الخاص من قِبَل سكان الجزيرة؛ حيث ينفذ المهرجان سنويًّا احتفاء بظهور أسراب سمك الحريد "ببغاء البحر" في أحد الممرات المائية الضحلة بجزر فرسان، في نفس الموعد من كل عام وخلال سنوات طويلة.