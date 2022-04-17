جازان.. أسراب "ببغاء البحر" تظهر بالحصيص مبشرة بمهرجان ناجح

ويُعد مهرجان الحريد من أهم المهرجانات السياحية التي تنفذ بمنطقة جازان، ويحظى المهرجان باهتمام واسع من قِبَل أهالي جزر فرسان وزوارها، إلى جانب الاهتمام الخاص من قِبَل سكان الجزيرة؛ حيث ينفذ المهرجان سنويًّا احتفاء بظهور أسراب سمك الحريد "ببغاء البحر" في أحد الممرات المائية الضحلة بجزر فرسان، في نفس الموعد من كل عام وخلال سنوات طويلة.