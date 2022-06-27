جازان.. أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على "الطوال الحدودية"

كما حذرت المديرية من النزول إلى بطون الأودية في حالة جريان السيل، ودعت لعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقالت: "إن جميع فِرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول".