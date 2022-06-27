محليات
جازان.. أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية على "الطوال الحدودية"
مديرية الدفاع المدني تطلق تحذيراتها للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر
تشهد محافظة الطوال الحدودية جنوب جازان هطول أمطار غزيرة، يصاحبها بعض الصواعق الرعدية؛ وأطلقت مديرية الدفاع المدني بجازان تحذيراتها للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار.
كما حذرت المديرية من النزول إلى بطون الأودية في حالة جريان السيل، ودعت لعدم المجازفة بعبور الأودية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني، وقالت: "إن جميع فِرق الدفاع المدني على أتم الاستعداد لمباشرة الحوادث التي قد تنتج من الأمطار والسيول".