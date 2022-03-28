جازان.. استعادة أراضٍ حكومية بالعارضة بعد التعدي عليها

وكانت إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد كشفت أن عدد قضايا التعديات في منطقة جازان بلغت 284 قضية في 2020، مشيرة إلى أن عدد القضايا المترافع فيها 88 قضية وعدد قرارات استحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها، وعدد قرارات بيع الأراضي الحكومية المتعدى عليها والمحكوم بدفع قيمتها تبلغ (صفرًا) لكلتيهما.