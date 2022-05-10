جازان.. اللجان المختصة تسرع تنفيذ إجراءات العفو عن محكومي الحق العام

وجّه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وبمتابعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، كافة اللجان المختصة المكلفة من الجهات ذات العلاقة بسرعة تطبيق قواعد العفو عن النزلاء والنزيلات الذين يشملهم العفو بالمنطقة.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وشدّد أمير المنطقة على أهمية دراسة ومتابعة قضايا النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءاتهم في ضوء المعايير والضوابط المعتمدة بالعفو الملكي، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في الإسراع بالعمل على لمّ شملهم بأسرهم وذويهم.