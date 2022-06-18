جازان.. بعد شكوى موظفين بمستشفى العارضة لـ"سبق": مراقبون يباشرون الموقع غدًا

وبيَّن عدد منهم في شكوى لـ"سبق" أن راتب شهر رمضان لم يحصلوا عليه إلا منتصف شهر شوال، بينما راتب شهر شوال لم يحصلوا عليه إلى الآن، مشيرين إلى أن لديهم التزامات أسرية وارتباطات، وغيرها من الأمور اليومية، التي تحتاج إلى صرف الرواتب في موعدها المحدد.