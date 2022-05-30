جازان ترفد الأسواق المحلية والعالمية بأكثر من 107 آلاف طن من الفواكه الاستوائية سنويًا

ويقوم المزارعون في جازان بزراعة الفواكه الاستوائية لجدواها الاقتصادية، حيث تضم المنطقة حاليًا 498.206 أشجار تين تُنتج سنويًا 2000 طن، إلى جانب 1.159.844 شجرة موز تُنتج نحو 34.795 طنًا سنويًا، وكذلك 10.366 شجرة جوافة تُنتج سنويًا 310 أطنان، و104.953 شجرة بابايا تُنتج 5200 طن سنويًا، بالإضافة إلى 1.000.000 شجرة مانجو تُنتج سنويًا 65.000 طن.