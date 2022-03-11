جازان .. جسم حاد يتسبب في بتر أحد أصابع طالب.. و"التعليم" تحقق

أكدت إدارة تعليم جازان لـ"سبق" أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية والإدارية والتربوية تجاه واقعة طالب "مزهرة"، وفقًا للوائح والأنظمة المتبعة؛ وذلك بعد أن تقدم والده بشكوى رسمية إثر سقوط جسم حاد على يده اليسرى؛ وتسبب في بتر شبه كامل للخنصر بحسب تقرير صادر من مستشفى الملك فهد المركزي.
وأكد والد الطالب أنه تم إيقاف الطالب الطرف الآخر في الحادثة، وهما يدرسان في المرحلة المتوسطة. فيما بيَّن ولي الأمر أن الحادثة وقعت بتاريخ 13/ 7/ 1443، وطالب بإنصاف ابنه.
وفي التفاصيل التي رواها المواطن أحمد الحكمي، ولي أمر الطالب، لـ"سبق" أُصيب ابنه محمد أثناء وجوده في ملعب المدرسة بعد أن سقطت عليه قطعة حادة، قام طالب آخر بدفعها من فصل آخر، بحسب ما ذكر.
وأضاف بأنه تم نقله إلى المستوصف عن طريق حارس المدرسة، ثم إبلاغها بالحادثة قبل نقله إلى مستشفى الملك فهد المركزي للعلاج نظرًا للإصابة البالغة التي تعرض لها ابنه في منطقة اليد اليسرى نتيجة لإهمال من المدرسة.
وبيَّن: حاولت التواصل مع إدارة المدرسة لكن -للأسف- لم يتم الرد إلا الساعة الثانية ظهرًا من اليوم نفسه.
وأشار إلى أنه بناء على ما ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد المركزي، واطلعت "سبق" على نسخة منه، فقد جاء التشخيص على النحو الآتي: بتر رضحي من الأصبع الوسطى اليسرى، وبتر شبه كامل من البنصر الأيسر. وكشف التقرير أن فترة العلاج تمتد لشهر ما لم تحدث مضاعفات أخرى.
وبحسب "الحكمي"، فقد تقدم بشكوى رسمية للوزارة وإدارة تعليم جازان والجهات المعنية؛ وتم إيقاف الطالب الذي تسبب في الحادثة، آملاً بإنصاف ابنه الذي تأثر نتيجة الحادثة المأساوية.