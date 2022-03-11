جازان .. جسم حاد يتسبب في بتر أحد أصابع طالب.. و"التعليم" تحقق

وأشار إلى أنه بناء على ما ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد المركزي، واطلعت "سبق" على نسخة منه، فقد جاء التشخيص على النحو الآتي: بتر رضحي من الأصبع الوسطى اليسرى، وبتر شبه كامل من البنصر الأيسر. وكشف التقرير أن فترة العلاج تمتد لشهر ما لم تحدث مضاعفات أخرى.