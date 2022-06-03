جازان.. معلم ينقذ طالبين بالعارضة تعرضا لحادث انقلاب

من جانبها قدمت أسرة الطالبين شكرها للمعلم الذي ساهم في إنقاذهما خاصة وأن أحدهما كان ينزف ويحتاج إلى تدخل سريع ونقلهما في وقت قياسي إلى المستشفى والمكوث معهما للاطمئنان على صحتهما وإدارة المدرسة والطاقم التعليمي الذي توجه إلى المستشفى وإدارة المستشفى على التواصل المستمر والرعاية المميزة.