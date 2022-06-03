جازان.. معلم ينقذ طالبين بالعارضة تعرضا لحادث انقلاب

سجل معلم موقفاً إنسانياً في إحدى القرى جنوب محافظة العارضة بجازان أول أمس وذلك عندما قام بنقل طالبين تعرضا لحادث تسبب في انقلاب مركبتهما إصاباتهما بإصابات متفرقة في الرأس والعمود الفقري حيث لايزال أحدهم يرقد في المستشفى.
وتفصيلاً صادف مرور المعلم نبيل العقيلي من إحدى الطرقات جنوب محافظة العارضة بجازان وذلك أثناء توجهه لعمله وجود حادث سير طرفه مركبتان، حيث قام بإنقاذ من بداخلهما، وإحداهما فيها شقيقان الطالب خالد عطية خبراني والطالب راشد عطية يدرسان في مجمع عرق ونقلهما إلى مستشفى العارضة العام في وقت قياسي رغم بعد المسافة.
من جانبها قدمت أسرة الطالبين شكرها للمعلم الذي ساهم في إنقاذهما خاصة وأن أحدهما كان ينزف ويحتاج إلى تدخل سريع ونقلهما في وقت قياسي إلى المستشفى والمكوث معهما للاطمئنان على صحتهما وإدارة المدرسة والطاقم التعليمي الذي توجه إلى المستشفى وإدارة المستشفى على التواصل المستمر والرعاية المميزة.