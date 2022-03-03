جازان .. 4 آلاف مواطن بـ"خبت الجنية" ينتظرون تدخل "الإسكان"

ينتظر قرابة أربعة آلاف مواطن بخبت الجنية بجازان، تدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنقاذ "مخطط الأنوار" من مصير مجهول بعد حصول البعض منهم على قروض من الممولين، واصطدامهم بتأخر تسليم الموقع من قبل المقاول للوزارة، ودخول الكود السعودي على الخط؛ الأمر الذي فاقم من حجم المشكلة، بحسب ما ذكروا.
وتفصيلاً، قال مواطنون إنه تم الإعلان عن مخطط الأنوار بخبت الجنية بأبوعريش، وجرى الحجز عن طريق منصة سكني يوم 17 فبراير 2020، وتم الدخول واختيار رقم الأرض والتوقيع على العقود، لافتين بأنه تم عرض ٤٠٠٠ قطعة تقريباً، مؤكدين أن الوعد كان تجهيز المشروع وتسليمه خلال أشهر قليلة حتى يبدأ المستفيدون العمل فيه.
وأضافوا: "بدأ المستفيدون إنهاء الإجراءات، واستخراج قروض من البنوك، حيث إنهم يقومون بسدادها، والموصل على دعم من الإسكان، وذلك بموجب الإقرار المساحي الذي أصدرته وزارة الإسكان، على الرغم من عدم البدء حتى الآن وتصميم المخططات، ولكن عندما توجهوا لاستخراج رخص البناء تم الرفض بحجة أن الموقع لم تستلمه وزارة الإسكان من المقاول!".
وأضافوا: "دخلت جائحة كورونا، وتوقف العمل، ليعود مجدداً بعد أن عادت الأمور لوضعها الطبيعي، لكن المستفيدين اصطدموا بشرط وقف حجر عثرة أمام الكثير منهم؛ نظراً لتكاليفه، والمتمثل في الكود السعودي".
وأشاروا بأنه وقبل أربعة أشهر تقريباً، فتحت المنصة لإصدار رخص البناء في مخطط الأنوار، ولكن بشرط تماشي المخططات مع اشتراطات كود البناء الجديد، ورفض المخططات السابقة.
وقالو: "حتى القادر على تطبيق الكود السعودي من قبل المستفيدين لا يستطيع البدء في البناء بسبب أن المشروع لا يزال قيد التجهيز، على الرغم من انتهاء المدة المحددة".
وختموا قائلين: "نحن تائهون بين عدة جهات، منها وزارة الإسكان، في تسليم الأراضي والبلديات في شروط كود البناء، وإصدار الرخص والاشتراطات، مع أنه لو استلم المستفيدون الأراضي في الفترة الزمنية المحددة لكان بعضهم قد انتهى من البناء والسكن أيضاً بدون مصاريف إضافية على شرط كود البناء" لافتين بأن مبلغ التمويل لا يفي بمتطلبات البناء والكود معاً!
وناشد المواطنون وزارة الإسكان بالتدخل لإنهاء معاناتهم، موضحين أن مطالبهم تتمثل في عدم اشتراط الكود السعودي، والاعتماد على رخص البناء السابقة بجانب إنهاء البنية التحتية، وتسليم الموقع للمستفيدين.
يذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان قد أطلق عدة مشاريع سكنية موزعةً على منطقة جازان والمحافظات والقرى التابعة لها، وتشمل 30 مخططاً توفّر نحو 49 ألف أرض مجانية، بينها 17 مخططاً توفّر 26.484 أرضاً مطوّرة وتحت التطوير، و5 مخططات مكتملة التصاميم، ويجري طرحها، وتوفّر أكثر من 11.217 أرضاً مجانية، و8 مخططات يجري تصميمها تمهيداً لطرحها للتنفيذ، وتوفّر 11.068 قطعة أرض مجانية.