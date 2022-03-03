جازان .. 4 آلاف مواطن بـ"خبت الجنية" ينتظرون تدخل "الإسكان"

وأضافوا: "بدأ المستفيدون إنهاء الإجراءات، واستخراج قروض من البنوك، حيث إنهم يقومون بسدادها، والموصل على دعم من الإسكان، وذلك بموجب الإقرار المساحي الذي أصدرته وزارة الإسكان، على الرغم من عدم البدء حتى الآن وتصميم المخططات، ولكن عندما توجهوا لاستخراج رخص البناء تم الرفض بحجة أن الموقع لم تستلمه وزارة الإسكان من المقاول!".