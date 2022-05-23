جامعة الأميرة نورة تنظم ملتقى التميز الثاني بحضور واسع

نظمت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى التميز (2) الهادف إلى وضع معايير ومحفزات لاستقطاب الموهوبات والمتميزات من خريجات الثانوية العامة، بحضور وكيلات الجامعة، وعميدات الكليات والعمادات المساندة، ومنسوبات من الإدارة العامة لتعليم الرياض ووزارة التعليم، وذلك بمركز المؤتمرات في الجامعة.
واستهل البرنامج بكلمة لعميدة القبول والتسجيل الدكتورة فرح العسكر، استعرضت خلالها معايير القبول في الجامعة، وآليته وإجراءاته، والكليات والبرامج المتاحة للعام الجامعي 1444هـ، وسلطت الضوء على برنامج التسريع الأكاديمي الذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس، والغاية منه، وشروط الالتحاق به.
كما تطرقت إلى برنامج استقطاب الموهوبات الذي يهدف لقبول الطالبات على تخصصات تتناسب مع موهبتهن وتميزهن لصقل موهبتهن وتطوير قدراتهن الإبداعية وتمكينهن من اكتساب مهارات أخرى داعمة، وفق شروط وضوابط ومعايير خاصة من الأقسام المعنية.
بدورها سلطت عميدة شؤون الطالبات، الدكتورة منيرة المقرن، كلمة تحدثت فيها عن الخدمات التي تقدمها الجامعة لطالباتها والأنشطة والرحلات الطلابية، مشيرةً إلى برنامج المهارات "سموق" وبرنامج "صحة نورة" وبرنامج "فامكير" وغيرها من البرامج النوعية التي تفرّدت بها الجامعة لتحقيق بيئة مثالية راعية للموهبة والإبداع.
وصاحب الملتقى معرض تفاعلي اسُتعرض من خلاله الكليات والتخصصات والفرص الوظيفية للخريجات بمشاركة من كليات ومعاهد الجامعة والعمادات المساندة ذات العلاقة.
يأتي هذا الملتقى تحقيقًا لأهداف الخطة الاستراتيجية والتي من مرتكزاتها التأسيس والانطلاق والتوسع النوعي والتركيز على التميز والتمكين والاستثمار في المخرجات.