جامعة الأميرة نورة تنظم ملتقى التميز الثاني بحضور واسع

واستهل البرنامج بكلمة لعميدة القبول والتسجيل الدكتورة فرح العسكر، استعرضت خلالها معايير القبول في الجامعة، وآليته وإجراءاته، والكليات والبرامج المتاحة للعام الجامعي 1444هـ، وسلطت الضوء على برنامج التسريع الأكاديمي الذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس، والغاية منه، وشروط الالتحاق به.