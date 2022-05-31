جامعة الأمير سلطان تعلن اعتمادها نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل

وبيّنت أن النتائج أكدت أن معظم الجامعات في العالم تتبنى نظام الفصلين الدراسيين بما فيها الجامعات الأمريكية التي تتبنى 95٪ من جامعاتها نظام الفصلين الدراسيين، إذ إن برنامج جامعة الأمير سلطان يتيح للطلاب دراسة فصلين دراسيين في الجامعات خارج المملكة، خاصة في أمريكا مما يتطلب عادة معادلة المواد التي يدرسونها في هذه الجامعات ومراعاة لما تقتضيه مصلحة الطلاب الأكاديمية.