جامعة الأمير سلطان تعلن اعتمادها نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل

أعلنت جامعة الأمير سلطان، لجميع الطلبة عن اعتمادها نظام الفصلين الدراسيين للعام الدراسي المقبل، مع الالتزام بجميع الإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التعليم.
وأشارت الى أنها تتابع وتقيّم تجربة الجامعات المحلية لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للعمل بما تتطلبه مصلحة العملية التعليمية بالجامعة.
وقالت الجامعة في بيان لها نشرته عبر تغريدة من حسابها الرسمي بتوتير إنه تقرر استمرار الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين مع الالتزام بجميع الإجازات المطولة التي أقرتها وزارة التعليم، في تقويم الجامعة الدراسي المقبل.
كما قررت تكليف مركز البحوث في الجامعة بالاستمرار في متابعة وتقييم تجربة الجامعات المحلية التي تتبنى نظام الفصول الدراسية الثلاثة والرفع بتقارير دورية لإدارة الجامعة، للعمل بما تتطلبه مصلحة العملية التعليمية بالجامعة مع تمنياتها للجميع بالتوفيق والسداد.
وأوضحت الجامعة أن الادارة العليا بالجامعة ناقشت التقويم الدراسي للعام المقبل، وجاءت قراراتها بناءً على رأي اصحاب المصلحة في الجامعة من طلبة وأساتذة، واستنادًا إلى نتائج الدراسة التي قام بها مركز البحوث في الجامعة.
وبيّنت أن النتائج أكدت أن معظم الجامعات في العالم تتبنى نظام الفصلين الدراسيين بما فيها الجامعات الأمريكية التي تتبنى 95٪ من جامعاتها نظام الفصلين الدراسيين، إذ إن برنامج جامعة الأمير سلطان يتيح للطلاب دراسة فصلين دراسيين في الجامعات خارج المملكة، خاصة في أمريكا مما يتطلب عادة معادلة المواد التي يدرسونها في هذه الجامعات ومراعاة لما تقتضيه مصلحة الطلاب الأكاديمية.
يذكر بان جامعة الامير سلطان بن عبدالعزيز ومقرها الرياض هي أول جامعة أهلية غير ربحية في السعودية.