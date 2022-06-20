جامعة الأمير محمد بن فهد تحدد الموعد النهائي لاستقبال طلبات برنامج المنح البحثية

ويعد مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية في الآونة الأخير من أهم المراكز البحثية على صعيد المنطقة العربية في مجال الدراسات المستقبلية، وذلك من خلال الإنجازات الملحوظة للمركز والتي تمثلت في إبرام عدد من الشراكات، من أبرزها اتفاقيات شراكة مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية، وافتتاح فرع للاتحاد في مقر جامعة الأمير محمد بن فهد ليكون ممثلاً للاتحاد العالمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وكذلك اتفاقية التعاون مع اليونسكو، وكذلك اتفاقيات شراكة مع مؤسسات دولية عديدة في مجال الدراسات المستقبلية.