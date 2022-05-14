جامعة الطائف ضمن أفضل 4 % من جامعات العالم.. والرابعة محلياً

وقال رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري: تحقيق الجامعة هذا المنجز على مستوى الجامعات العالميَّة يعزز من مكانة جامعة الطائف عالميًا ومحليًا، ويبرهن على ما وصلت إليه من تقدّم في مختلف مجالات المعرفة، الأمر الذي يضاعف المسؤوليات لمواصلة التميّز وتحقيق النجاحات وإحداث نقلة نوعية تُعزز مكانة الجامعة محلياً وعالمياً.