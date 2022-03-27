"جامعة المؤسس" تتوج 48 طبيبًا وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية

اختتمت بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، فعاليات اختبار الجزء النهائي لزمالة الكلية الملكية البريطانية في طب الأطفال؛ حيث تم تتويج وتخريج 48 طبيبًا وطبيبة من مختلف المناطق.
وقال رئيس اللجان المنظمة للامتحان استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الآغا: إن هذا الاختبار يعقد للمرة الـ26 في المملكة ولمدة يومين متواصلين؛ مبينًا أن اختيار الكلية الملكية البريطانية لمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز مقرًّا للاختبار، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي.
وأشار إلى مشاركة 12 ممتحنًا من الجامعات والمستشفيات البريطانية والمملكة وبعض الدول العربية في الاختبار.
وأردف "الأغا": الكلية الملكية البريطانية تعقد هذا الاختبار بشكل دوري؛ مما يسهل على الأطباء الراغبين في أدائه الحضور في مدينة جدة، وتواصل كلية الطب بجامعة المؤسس التميز باستضافتها الاختبار النهائي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بشكل دوري.