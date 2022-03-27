"جامعة المؤسس" تتوج 48 طبيبًا وطبيبة في اختبار الزمالة البريطانية

وقال رئيس اللجان المنظمة للامتحان استشاري طب الأطفال والغدد الصماء والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الآغا: إن هذا الاختبار يعقد للمرة الـ26 في المملكة ولمدة يومين متواصلين؛ مبينًا أن اختيار الكلية الملكية البريطانية لمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز مقرًّا للاختبار، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الجامعة على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي.