جامعة المؤسس تعلن بدء القبول في برنامج الماجستير في اللغة والاتصال

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز عن بدء القبول في البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات السعودية للماجستير في اللغة والاتصال للعام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ، خلال الفترة من ٢٥-١٠-١٤٤٣هـ إلى ٢٤-١١-١٤٤٣هـ عبر رابط التسجيل المخصص

https://ags.kau.edu.sa/psgadm/INDEX.ASP، والذي يُعد من البرامج البينية النوعية، إذ يسعى لمواكبة تقنيات الاتصال والتواصل البشري بما يُعزز من إيجابيات الاتصال في مختلف الأنشطة الإنسانية (الإبداعية، العلمية، المعرفية، النفعية)، اتساقاً مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للاعتزاز بالهوية اللغوية وتعزيز وحدتها.