جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تسلط الضوء على حماية البيئة بالبحر الأحمر

سلطت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إثر مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 (ICEE)، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 11 مايو، الضوء على دورها المحوري في أبحاث الحفاظ على البيئة المتعلقة بالبحر الأحمر، ودور الجامعة في تنمية المواهب السعودية الشابة.
وأكدت أن منطقة مقصورة الجامعة تتمتع بنفق مخصص يمنح الحاضرين تجربة تعليمية فريدة من نوعها تحت الماء، بالإضافة إلى فرصة للتعرف على المشاريع البحثية المتطورة الجارية في الجامعة.
وستُعقد حلقة نقاش للخريجين حول موضوع "اكتشف جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية" يوم الأربعاء الموافق 11 مايو، بمشاركة أحد الطلاب الحاليين الملتحقين بالجامعة.
وتمت الإشارة إلى تنظيم قسم التقدم الوطني الاستراتيجي في الجامعة المقصورة مع وضع أهداف محددة في الاعتبار، وقالت الدكتورة نجاح يوسف عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي: لقد سعينا لاستقطاب المواهب السعودية الشابة المهتمة بالعمل في مشاريع بحثية مذهلة، والتي تعتبر أساسية لتحقيق الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030".
وأضافت: "طلابنا شغوفون بالبحر الأحمر وبيئة المملكة العربية السعودية بشكل عام، وكان من المهم تسليط الضوء على هذا الشأن".
وطور قسم التقدم الوطني الاستراتيجي (SNA) في كاوست مجموعة واسعة من البرامج المخصصة لتطوير الجيل القادم من الباحثين والعلماء داخل ربوع المملكة.
وتتمحور هذه البرامج حول أربعة مجالات رئيسية تتضمن، تطوير قدرات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات لدى الشباب السعودي من خلال المحتوى والتدريب المهني المتخصص، ودعم الشباب السعودي للمنافسة في مسابقات الرياضيات والعلوم العالمية، واستقطاب وتطوير القدرات البحثية للخريجين السعوديين، وتمكين المبتكرين السعوديين بهدف المساعدة في تذليل العقبات الرئيسة في المملكة.
وسيمثل حضور الجامعة في حدث بحجم المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم فرصة ممتازة للتواصل مع المجتمع الأكاديمي والجمهور الأوسع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، في محاولة لتنمية وتسريع دور التعليم في تحقيق رؤية 2030 مع تحديد فرص التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين في مجال التعليم.