جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تسلط الضوء على حماية البيئة بالبحر الأحمر

سلطت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إثر مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 (ICEE)، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 11 مايو، الضوء على دورها المحوري في أبحاث الحفاظ على البيئة المتعلقة بالبحر الأحمر، ودور الجامعة في تنمية المواهب السعودية الشابة.