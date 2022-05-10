جامعة بيشة تُنفّذ 3 ورش عمل وتوقّع 6 مذكرات تفاهم

شاركت جامعة بيشة في إثراء فعاليات وورش عمل وجلسات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقد نفّذت الجامعة ثلاث ورش عمل في مجالات إستراتيجيات التدريب والتدريس والتقويم وتحديات التعليم.
وشهد اليوم الأول من المؤتمر تنفيذ الجامعة ورشة عمل بعنوان: "إستراتيجيات التدريب وتقويم الأثر التدريبي عن بُعد خلال جائحة كورونا"، قدمها د. سعد الرمثي، بحضور رئيس الجامعة د. محمد بن محسن صفحي، وعدد من المهتمين والزوّار.
أما اليوم الثاني فشهد تنفيذ ورشتي عمل؛ الأولى بعنوان "إستراتيجيات التدريس والتقويم الفعالة في ظل الأزمات" قدمتها د. نورة الأسمري، والأخرى بعنوان "تحديات التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا"، التي قدمها د. محمد معجب، بحضور عدد من المتخصصين والزوّار ومنسوبي الجهات المشاركة في المؤتمر.
كما وقّعت الجامعة ست مذكرات تفاهم مع جامعات وجهات تعليمية هي: "جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، الجامعة السعودية الإلكترونية، جامعة الباحة، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني"، وذلك رغبةً في تحقيق التكامل، وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والتدريبية والتطويرية.
وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث الكبير الذي يتيح التواصل المباشر مع المجتمع الأكاديمي والجمهور، من أجل تعزيز التعاون مع الجامعات والجهات التعليمية والعلمية المحلية والدولية، وبخاصة أن المؤتمر يجمع 262 جهة تعليمية محلية وعالمية تحت سقف واحد، وبمشاركة 180 متحدثًا ومتحدثة في الجلسات والورش.