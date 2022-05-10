جامعة بيشة تُنفّذ 3 ورش عمل وتوقّع 6 مذكرات تفاهم





وتأتي مشاركة الجامعة في هذا الحدث الكبير الذي يتيح التواصل المباشر مع المجتمع الأكاديمي والجمهور، من أجل تعزيز التعاون مع الجامعات والجهات التعليمية والعلمية المحلية والدولية، وبخاصة أن المؤتمر يجمع 262 جهة تعليمية محلية وعالمية تحت سقف واحد، وبمشاركة 180 متحدثًا ومتحدثة في الجلسات والورش.



