جامعة جازان الـ12 محليًّا والـ44 عربيًّا وفق تصنيف "سيماجو" الدولي

هنّأ رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، منسوبي وطلبة الجامعة بمناسبة تحقيق الجامعة للمركز ١٢ على مستوى المملكة، والمركز 44 على مستوى الجامعات العربية، والمركز ٨٨ على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز 526 على مستوى العالم في مختلف أبحاثها وفق تصنيف سيماجو "Scimago"؛ محققة إنجازًا يؤكد تميزها ويعكس كفاءتها البحثية وتصاعد حجم أبحاثها المنشورة. كما تصدرت الجامعة قائمة الجامعات في مجال أبحاث طب الأسنان؛ حيث جاءت الرابعة عربيًّا والثالثة وطنيًّا؛ وكذلك الثالثة وطنيًّا بأبحاثها في علم الحيوان والأنف والأذن والحنجرة وعلم الأمراض.