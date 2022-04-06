جامعة جازان الـ12 محليًّا والـ44 عربيًّا وفق تصنيف "سيماجو" الدولي

هنّأ رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، منسوبي وطلبة الجامعة بمناسبة تحقيق الجامعة للمركز ١٢ على مستوى المملكة، والمركز 44 على مستوى الجامعات العربية، والمركز ٨٨ على مستوى دول الشرق الأوسط، والمركز 526 على مستوى العالم في مختلف أبحاثها وفق تصنيف سيماجو "Scimago"؛ محققة إنجازًا يؤكد تميزها ويعكس كفاءتها البحثية وتصاعد حجم أبحاثها المنشورة. كما تصدرت الجامعة قائمة الجامعات في مجال أبحاث طب الأسنان؛ حيث جاءت الرابعة عربيًّا والثالثة وطنيًّا؛ وكذلك الثالثة وطنيًّا بأبحاثها في علم الحيوان والأنف والأذن والحنجرة وعلم الأمراض.
ورفع رئيس الجامعة الشكرَ للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما توليه من دعم واهتمام للجامعة ومنسوبيها وطلبتها، ولأمير المنطقة ونائبه على اهتمامهما بمنجزات الجامعة؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا المعطاء، ولوزير التعليم على متابعته وتوجيهاته لمواصلة التميز والإنجاز.
وأشار إلى أن تصنيف سيماجو الإسباني يهتم بترتيب الجامعات والمؤسسات الحكومية العاملة في البحث العلمي؛ وفقًا لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة، تستند إلى أداء البحث (50%)، ومخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعي (20%)، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددًا من المؤشرات الفرعية الأخرى.
وأكد أن الجامعة خلقت بيئة داعمة ومحفزة لبناء قدرات الباحثين، من أعضاء هيئة تدريس في مختلف الكليات، وكذلك في مراكزها البحثية المتخصصة ضمن خططها واستراتيجيتها ووفق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ بهدف تطوير مجالات البحث العلمي خلال السنوات الماضية؛ الأمر الذي مكّنها من تحقيق إنجازاتها المتتالية في البحث العلمي، وغيره من المجالات.