جامعة حائل تحصد جائزتين في مبادرة بوابة مكة الرقمية

حققت جامعة حائل إنجازًا جديدًا من خلال فوز عدد من منسوبيها في مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار، ضمن فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" لهذا العام.