جامعة حائل تحصد جائزتين في مبادرة بوابة مكة الرقمية

حققت جامعة حائل إنجازًا جديدًا من خلال فوز عدد من منسوبيها في مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار، ضمن فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟" لهذا العام.
وتم تكريم الأستاذ المشارك في كلية الهندسة بجامعة حائل الدكتور نايف بن خلف الشمري، ضمن الفائزين بمبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار في الطب والجراحة، والتي حققها للسنة الثانية على التوالي.
كما تم تكريم الدكتور مشاري بن سعود العازمي، من كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة حائل، وفريقه البحثي، ضمن الفائزين بمبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار في رقمنة خدمات الحج والعمرة.
وقد قدم الفائزون عرضًا موجزًا عن كل مشروع، والتي نالت استحسان الحضور في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.