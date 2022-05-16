جامعة طيبة ترحب بالفائزين بـ"آيسف 2022".. وتخصيص 200 مقعد للموهوبين

أعلنت جامعة طيبة عن احتضان الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2022" من خلال القبول المباشر لهـم، حيث أقر مجلس الجامعة للعام الجامعي 1441 بتخصيص 200 مقعد سنويًا للموهوبين والمبدعين من شباب وشابات المملكة، وذلك اعتزازًا من الجامعة بهم ودعمًا لمسارهم العلمي.
وفي التفاصيل، أعرب رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني عن فخره واعتزازه بالإنجاز الوطني الذي حققه أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات المشاركين في مسابقة "آيسف 2022"، مؤكدًا أن الدعم الكامل المقدم لهم من قِبل هذا الوطن كبير جدًا وذلك من خلال وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، حيث الدعم المتوالي والموجه لهم وكانت التصفية الأخيرة في المملكة تم عقدها بالمدينة المنورة وكان المستوى عاليًا جدًا من قِبل "موهبة" من حيث الاستعداد والتنفيذ.
وأضاف : ها هو اليوم الذي يحصد فيه أبناء وبنات الملك سلمان بن عبدالعزيز المراكز العليا والمستويات الرفيعة بالمنصات الدولية، حيث حقق 35 طالبًا وطالبة مثلوا المملكة العربية السعودية وحصدوا 22 جائزة كان من بينها 16جائزة كبرى و 6 جوائز خاصة متفوقين بها على أكثر من 1700 طالب مشارك.
وأردف: عظيمة هذه البلاد وسامية قيادتها ورفيع شعبها إن مستقبل التعليم واعد وسوف نجني الأكثر في قادم الأيام، وهذا انعكاسٌ غير مستغرب لما قامت به الدولة رعاها الله حتى أصبحت اليوم في المراكز الأولى في المؤشرات المعيارية الدولية.
وأكد أن الجامعة تبارك وتفاخر بهذه المواهب الواعدة والمتطلعة لخدمة دينها ووطنها وتؤكد وقوفها التام خلف جميع هذه المواهب الواعدة إيمانًا منها بالجيل الواعد وقدرته على المنافسة باسم المملكة العربية السعودية عالميًا.