جامعة طيبة ترحب بالفائزين بـ"آيسف 2022".. وتخصيص 200 مقعد للموهوبين

وفي التفاصيل، أعرب رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني عن فخره واعتزازه بالإنجاز الوطني الذي حققه أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات المشاركين في مسابقة "آيسف 2022"، مؤكدًا أن الدعم الكامل المقدم لهم من قِبل هذا الوطن كبير جدًا وذلك من خلال وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، حيث الدعم المتوالي والموجه لهم وكانت التصفية الأخيرة في المملكة تم عقدها بالمدينة المنورة وكان المستوى عاليًا جدًا من قِبل "موهبة" من حيث الاستعداد والتنفيذ.