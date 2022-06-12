جامعة طيبة تعتمد خطة الفصول الدراسية الثلاثة بدءاً من العام المقبل

وأشار إلى أن الجامعة استحدثت في العام الماضي سبعة تخصصات أكاديمية جديدة وعدداً من البرامج الجديدة لدرجة البكالوريوس للقبول لعام 1444هـ، ومنها تخصصات: الذكاء الاصطناعي، علم البيانات وتحليلها، الأمن السيبراني، هندسة الطاقة، الهندسة الكيميائية، هندسة الاتصالات، التمريض المسرع، مؤكداً حرص الجامعة على التطوير المستمر لجميع برامجها، واستحداث عدد من البرامج الجديدة التي تتواءم مع احتياجات القطاعات الواعدة والوظائف المستقبلية.