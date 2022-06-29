"جامعة طيبة" تعلن موعد الترشيح للقبول على برامج البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة طيبة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، موعد فتح باب الترشيح للقبول على برامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1444هـ اعتباراً من يوم الأحد 18 / 12 / 1443هـ، الموافق 17-7-2022م، حتى يوم الخميس 29 / 12 / 1443هـ، الموافق 28-7-2022م.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي، أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بالجامعة عبر نظام القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات في 103 تخصصات من برامج الجامعة المختلفة تشمل 85 برنامجًا للبكالوريوس و18 برنامجًا للدبلوم بالمدينة المنوّرة وفروعها بالمحافظات، من ضمنها البرامج الجديدة للجامعة التي سبق الإعلان عنها، كالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم البيانات، وهندسة الاتصالات، وهندسة الطاقة، ودبلوم السلامة والصحة المهنية، ودبلوم التجارة الإلكترونية والدعم اللوجيستي، ودبلوم مطور الويب التكامل.
وأفاد اللهيبي، بأن الجامعة عملت على تطوير آلية جديدة في قبول العام القادم ١٤٤٤هـ، عبر القبول المرن والمباشر على التخصص، وتتضمن عدة مراحل تشمل إجراء الفرز الأول حسب الرغبات الأولية للمرشحين والمرشحات، ثم الإعلان عن النسبة الموزونة المطلوبة لكل تخصص وحالة التخصص من حيث وجود أماكن شاغرة أم لا "متاح/مغلق"، ثم ترقية قبول الطلبة المقبولين حسب الأماكن الشاغرة، بعد ذلك يتم حصر جميع المقاعد التي لم يؤكد القبول عليها وطرحها للمنافسة مرة أخرى، يليها فتح تعديل الرغبات مرة أخرى للتخصصات المتاحة فقط في جميع الفروع، وإجراء فرز ثاني للمرشحين الذين قاموا بتعديل رغباتهم فقط، وفي المرحلة الأخيرة يتم الإعلان عن النسبة الموزونة التي يكتفي عندها كل تخصص.
وأكد اللهيبي، أهمية الاطلاع على البرامج المتاحة وشروط الترشيح للقبول والإجراءات المتبعة والمواعيد المهمة من خلال دليل الالتحاق على موقع الجامعة الإلكتروني www.taibhu.edu.sa أو زيارة معرض القبول الذي سوف يقام في أحد المولات التجارية في المدينة، حيث إنها تعد إحدى مبادرات عمادة القبول والتسجيل في الشراكة المجتمعية وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.