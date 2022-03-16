جامعة نايف تنظم ملتقى يستهدف بناء قدرات المؤسسات والحكومات وصنّاع القرار

وشهد الملتقى الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، خلال يومه الأول جلسات تناولت (الإعلام الجديد وإدارة الأزمات والكوارث)، و(الدروس المستخلصة من أزمة كورونا)، و(الإعلام الأمني ودور الأجهزة الأمنية). واحتوت كل جلسة على عدد من الأوراق العلمية المختلفة، حيث ناقشت الجلسة الأولى، الإعلام كأحد مصادر القوة الناعمة، والآثار الاجتماعية للشائعات، ودور الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء الأزمات والكوارث، وأهمية ودور الإعلام في مواجهة التحديات في إدارة الأزمات والكوارث. وخصصت الجلسة الثانية لحلقة نقاشية لمجموعة من المتحدثين. وتناولت الجلسة الثالثة دور الأجهزة الأمنية في توعية الجمهور بمواجهة الكوارث، والمتحدث الإعلامي أثناء الأزمات والكوارث والاستراتيجية الإعلامية لمواجهة الأزمات (قبل-أثناء-بعد).