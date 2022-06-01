جامعة نورة تعلن تخريج 60 سعودية في برنامج "قيادية"

ويعتمد "قيادية" على تفعيل مبادئ قيادة المنظمات والتغيير من خلال برنامج مقدم من قبل أقوى الجامعات العالمية في مجال التطوير القيادي، يركز على مفاهيم القيادة في المنظمات، وكيفية تحقيق التحول فيها، إلى جانب قيادة التغيير بشكل فعال، والتعامل مع التحديات لتحقيق النتائج، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات القيادة للمرأة في المملكة من خلال تدريب مخصص مقدم من قبل مدربات معتمدات في مجال التدريب والتطوير القيادي من مركـز القيادات النسائية بالجامعة، ويركز على أساسيات ومبادئ القيادة، ودور المرأة القيادية في تحقيق رؤية 2030، والقيادة في العصر الرقمي، والمرأة القيادية في بيئة عمل ممكنة.