"جبال القهر" تكتسي بالبياض.. هطولات شهدتها مرتفعات الريث

وتجذب طبيعة الجبل الأسود الكثير من الزوار الذين يسمعون عنه أو الذين يرتادونه بين حين وآخر، فيما يعاني الزوّار مشقة في الطريق الضيّق الوعر الذي يمتد لنحو 15 كلم من أعلى قمة الجبل حتى طريق عقبة الهاوية في رخية.