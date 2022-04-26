"جبال القهر" تكتسي بالبياض.. هطولات شهدتها مرتفعات الريث

اكتسى الجبل الأسود وجبال القهر بمحافظة الريث اليوم، بالبياض بعد زخات البرد التي بدأت بالتساقط على المحافظة، وذلك عقب هطول أمطار غزيرة منذ الفجر.
وتعد جبال القهر بمحافظة الريث، شمال شرق منطقة جازان على بعد ما يقارب 130كم، بأشكالها المخروطية المتناسقة، وتكويناتها الصخرية الفريدة، وانكساراتها الحادة، وسفوحها العالية المنيعة، وأخاديدها السحيقة، وأوديتها الضيقة بما فيها وادي لجب ذائع الصيت، من أجمل الوجهات والمواقع السياحية في المملكة.
ويعتبر الجبل الأسود، أحد الجبال الشاهقة ويقابل وادي لجب الشهير، ويقارب طوله 1800 متر؛ وهو يعانق السحاب كل ساعاته، لكن خطورة طرقه وانهياراته المستمرّة تنفّر زواره وسكانه.
وتجذب طبيعة الجبل الأسود الكثير من الزوار الذين يسمعون عنه أو الذين يرتادونه بين حين وآخر، فيما يعاني الزوّار مشقة في الطريق الضيّق الوعر الذي يمتد لنحو 15 كلم من أعلى قمة الجبل حتى طريق عقبة الهاوية في رخية.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة.