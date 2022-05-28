جبل القطار بتبوك.. أيقونة المقاصد السياحية على خريطة الزائرين للمنطقة

يحظى تكوين جبل القطار بمنطقة تبوك بمكانة بارزة كوجهة سياحية طبيعية مميزة وأيقونة المقاصد السياحية على خريطة الزائرين للمنطقة، وعنصر جذب آخر يضاف إلى كثيرٍ من المواقع التي تزخر بها المنطقة.
وجبل القطار عبارة عن تجويف صخري تتقاطر المياه من سقفه على مدار العام لتتساقط بحضن بركة صخرية ينمو حولها عددٌ من الأعشاب والشجيرات، فيما تشكل النباتات التي تمثل سواقط معلقة منظراً غاية في الروعة، ومورداً لعديد من الطيور والكائنات الفطرية المستوطنة بالمنطقة أو المهاجرة عبرها.
ويقع الجبل في مركز الزيته بمحاذاة الطريق المتجه من مدينة تبوك إلى محافظة حقل وسط جبال شامخة وطبيعة وتكوينات صخرية ومغارات ورمال بألوان متعددة، تتجاوز تفاصيلها أي وصف بديع، فمصدر قطرات المياه وصوت تساقطها يمثلان بعداً ومشهداً فريداً في التأمل نحو عظيم صُنع الله.