جبل القطار بتبوك.. أيقونة المقاصد السياحية على خريطة الزائرين للمنطقة

وجبل القطار عبارة عن تجويف صخري تتقاطر المياه من سقفه على مدار العام لتتساقط بحضن بركة صخرية ينمو حولها عددٌ من الأعشاب والشجيرات، فيما تشكل النباتات التي تمثل سواقط معلقة منظراً غاية في الروعة، ومورداً لعديد من الطيور والكائنات الفطرية المستوطنة بالمنطقة أو المهاجرة عبرها.