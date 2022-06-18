"جدار الأمثال" يستهوي زوار موسم جدة

وحرص موسم جدة بفعالياته المتنوعة داخل جدة التاريخية، على أن يوثق تلك الأمثال التي يغلب عليها طابع الفكاهة والعبرة من خلال مجموعة منها وُضعت داخل ركن عُرِف "بجدار الأمثال"، جمع بداخله مجموعة من الأمثال التي تصف الحياة والمجتمع قديمًا.