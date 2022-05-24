"جدار العجائب".. لوحة سينمائية بديعة تتوسط "سيتي ووك" بموسم جدة

حوّل "جدار العجائب" في منطقة "سيتي ووك" بموسم جدة ساحات المنطقة إلى لوحة سينمائية جاذبة للزوار بعروضه الفنية الجميلة وإضاءاته المميزة التي أضفت بعداً آخر من الجمال الذي تتميز به "سيتي ووك".
ويصطفّ زوار المنطقة يومياً أمام شاشة عرض يتجاوز حجمها 2160 متراً مربعاً تتوسط منطقة "سيتي ووك" لمشاهدة العروض المرئية والموسيقية في ساحة كبيرة تستوعب آلاف الزائرين، كما تضم مكبرات صوت ذات جودة ومواصفات عالية تنقل الزائر في تجربة سينمائية مُختلفة.
ويحيط بـ"جدار العجائب" العديد من الأنشطة الترفيهية ومواقع الفعاليات الجاذبة، وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي، وفعاليات أخرى تجعل المنطقة أشبه بمسرح كبير مهيأ للعروض المختلفة.
ويحرص زوار "سيتي ووك" على التقاط الصور التذكارية أمام "جدار العجائب" لحظة تأثيراته البصرية وعروضه المتنوعة التي تضفي بعداً جماليًا آخر على المنطقة.