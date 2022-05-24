"جدار العجائب".. لوحة سينمائية بديعة تتوسط "سيتي ووك" بموسم جدة

حوّل "جدار العجائب" في منطقة "سيتي ووك" بموسم جدة ساحات المنطقة إلى لوحة سينمائية جاذبة للزوار بعروضه الفنية الجميلة وإضاءاته المميزة التي أضفت بعداً آخر من الجمال الذي تتميز به "سيتي ووك".