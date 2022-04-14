جدة.. أحد قراء "سبق" يعثر على المفقود الستيني "الصاوي"

عثر أحد قراء "سبق" بجدة على المفقود الستيني "عبدالكافي أحمد الصاوي" بعدما فُقد في العشرين من شعبان الماضي في حي البوادي بجدة، وذلك بالقرب من مستشفى الملك عبدالله بأبحر وفي حالة صحية جيدة.
وأوضح قريبه أنه تم العثور عليه بأبحر أمام مستشفى الملك عبدالله، بعد أن تواصل معه شخص إثر نشر الخبر في "سبق" بساعتين، مفيدًا بمشاهدته في أبحر.
وأضاف بقوله: "حضرت للموقع، وبالفعل وجدت قريبي في حالة إعياء من جراء المدة التي كان فيها مفقودًا خلالها"، معربًا عن شكره لكل من تواصل معه وأسهم في العثور على قريبه، ومنوهًا بدور "سبق" في المساهمة في عودة قريبه.