جدة.. أحد قراء "سبق" يعثر على المفقود الستيني "الصاوي"

وأضاف بقوله: "حضرت للموقع، وبالفعل وجدت قريبي في حالة إعياء من جراء المدة التي كان فيها مفقودًا خلالها"، معربًا عن شكره لكل من تواصل معه وأسهم في العثور على قريبه، ومنوهًا بدور "سبق" في المساهمة في عودة قريبه.